Москва, , 07:31 — REGNUM Обещание подумать над своей позицией дал протодиакон Андрей Кураев после того, как на решение церкви о лишении его сана наложил мораторий патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Своё решение Кураев сообщил 5 апреля на личной странице в Livejournal.

«Что ж, раз дано время на «переосмысление», буду паки и паки думать», — написал Кураев. Перед этим он заметил, что действительно хочет «идти вместе с Церковью Христовой». Кроме того, Кураев добавил, что «вопрос о том, кто, когда, в чем, насколько и с какими последствиями уклонился от «пути Церкви», непрост, и до Последнего Суда неокончателен. В истории Церкви много эпизодов, когда некто расходился с современной ему церковью, а потом (чаще уже после смерти) бывал оправдан».

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы об отказе в пересмотре дела об извержении из священного сана протодиакона Андрея Кураева. Но при этом патриарх наложил мораторий на вступление указа в силу, чтобы дать протодиакону время «для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви».

Ранее ИА REGNUM сообщало об утверждении патриархом Кириллом решения суда о лишении сана протодиакона Кураева.

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