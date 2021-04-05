Москва, , 07:31 — REGNUM Камчатке выделят финансирование на проведение проектировочных работ для рекультивации Козельского полигона. Об этом главе региона Владимиру Солодову удалось договориться в ходе рабочей встречи в Москве с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Решение о рекультивации Козельского полигона было принято после массовой гибели обитателей дна Тихого океане у берегов Камчатки. Как выяснилось, опасный объект не оказал влияния конкретно на это ЧП — до настоящего времени он не дренирует, утечки ядохимикатов нет, но он может представлять опасность, так как находится в зоне повышенной вулканической активности. Полигон включен в реестр объектов накопленного экологического вреда.

«Как только сойдёт снег, впервые с советских времён будет вскрыт сам полигон, проведены инвентаризация содержимого и обследование состояния защитных сооружений. После этого будет принято решение о способе рекультивации этого объекта», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, повышение средней температуры воздуха и воды могло вызвать обильное цветение водорослей, из-за которого у берегов Камчатки погибли обитатели дна Тихого океана. Дальнейшие повышения температур будут способствовать возникновению «красных приливов» ещё чаще, об этом рассказал начальник научной водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ Александр Семёнов.