Амга, Якутия, , 07:46 — REGNUM В селе Болугур Амгинского района Якутии построили новое здание пожарной части №2 — стройка шла с 2015 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Читайте также: Спас больше 100 человек — в Тюмени пожарный награжден медалью «За отвагу»

В новой пожарной части есть всё необходимое, всего четыре комнаты и два гаражных бокса.

«Все строительные работы проводили сами бойцы части, помогали жители. Это была настоящая народная стройка. С внутренней отделкой и обеспечением всем необходимым уже без денежных вложений обойтись было нельзя. Посильную помощь оказали предприниматели района. Поддержали народные депутаты и местная администрация. Благодарю за помощь всех, кто внёс свой вклад в это благородное дело», — сказал заместитель главы Амгинского района Виктор Смирников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области командир отделения пожарно-спасательной части прапорщик Александр Дружинин награжден медалью «За отвагу».