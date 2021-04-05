Джакарта, , 07:06 — REGNUM Как минимум 55 человек стали жертвами наводнения и оползней, вызванных сильными ливнями на востоке Индонезии. Об этом 5 апреля сообщает агентство «Синьхуа».

По данным представителя Национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий, в стране погибли как минимум 55 человек, ещё 40 числятся пропавшими без вести.

В индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара десятки домов были погребены под оползнем. На месте происшествия работают спасатели, из-под завалов уже извлечены более 30 тел погибших.

Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома, как минимум 40 домов были разрушены стихией в населённом пункте Оян Баян, также сообщается, что оползень разрушил пять мостов на острове Адонара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наводнении, вызванном сильными дождями в индонезийской провинции Ачех.

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