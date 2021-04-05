Магадан, , 07:13 — REGNUM ОАО «Аэропорт Магадан» определился с подрядчиком, который будет проектировать здание нового аэровокзала в посёлке Сокол Колымы.

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К участию в аукционе были допущены две компании: ООО «Спектрум-Холдинг» и ООО «АССМАНН Бератен + Планен». В итоге победителем признан второй участник — немецкая компания. Рейтинг привлекательности у неё — 87,5%.

Представить проект «АССМАНН Бератен + Планен» должен до 15 апреля 2022 года. Стоимость контракта — 130 млн рублей, пишет «Весьма».

В январе областное правительство Колымы и холдинг «Аэропорты регионов» подписали инвестиционное соглашение, по которому приобрели 75% акций аэропорта Сокол, а также обязались вложить 4,2 млрд рублей в реконструкцию комплекса и строительство терминала площадью не менее 10 тыс. кв. метров с сопутствующей инфраструктурой.

Сдать аэропорт планируется до мая 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области 27 января было подписано инвестиционное соглашение о комплексном развитии и реконструкции аэропорта столицы Колымы. Его сдача планируется в 2025 году.