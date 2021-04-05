Москва, , 07:20 — REGNUM Предприниматели свыше миллиона раз воспользовались программами поддержки в рамках проекта «Малый бизнес Москвы». Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Проект действует с 2012 года. Чаще всего во время консультаций предприниматели хотят узнать, на какие меры поддержки от столичных властей они могут рассчитывать. Также среди популярных тем — вопросы, связанные с ведением бухгалтерского учета, налогообложением и запуском стартапа.

«Самое востребованное направление — консультации для бизнеса и тех, кто только планирует открыть свое дело. Их можно получить очно, по телефону или онлайн. С 2012 года проведено 700 тысяч бесплатных консультаций. А если учесть и другие направления, то поддержкой специалистов МБМ предприниматели воспользовались больше миллиона раз», — заявила Сергунина.

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