Ставрополь, , 06:58 — REGNUM Арбитраж Ставропольского края вынес вердикт по иску регионального минздрава к компании из дивизиона «Ростеха» — АО «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). В основе спора лежал контракт на поставку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Решением суда с КРЭТ взыскали пени в размере 8,4 млн рублей «за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом» от 22 апреля 2020 года. От претензий на 497 млн рублей минздрав отказался сам, передаёт ИА REGNUM.

В основе спора лежал контракт на поставку 312 аппаратов ИВЛ. Министерство здравоохранения Ставропольского края потребовало вернуть ему «сумму авансового платежа в сумме неисполненных обязательств в размере 497 154 000 рублей» за 267 аппаратов, но позднее от этой части претензий отказалось. Также ведомство требовало с КРЭТ штраф в размере 2,3 млн рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами — 6 640 963,71 рубля, а также среди требований на начальном этапе было расторжение госконтракта. Уточненные исковые требования суд удовлетворил лишь частично, взыскав с КРЭТ неустойку в виде пени в размере 8 440 802,88 рубля.

В суде ответчики заявили, что «истец нарушил срок подписания документов по фактической поставке оборудования», но министерство с этими обвинениями не согласилось.

Напомним, во Владимирской области ситуация с аппаратами ИВЛ обстояла ещё хуже. Там в рамках спонсорской помощи в больницы поступили свыше 100 аппаратов, которые непригодны для использования и давно должны были отправиться на свалку.

Аппараты в обоих случаях планировалось использовать для нужд ковидных пациентов.