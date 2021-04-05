Ставрополь, 5 апреля, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Арбитраж Ставропольского края вынес вердикт по иску регионального минздрава к компании из дивизиона «Ростеха» — АО «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). В основе спора лежал контракт на поставку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Решением суда с КРЭТ взыскали пени в размере 8,4 млн рублей «за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом» от 22 апреля 2020 года. От претензий на 497 млн рублей минздрав отказался сам, передаёт ИА REGNUM.

Irkobi.ru Аппарат ИВЛ

В основе спора лежал контракт на поставку 312 аппаратов ИВЛ. Министерство здравоохранения Ставропольского края потребовало вернуть ему «сумму авансового платежа в сумме неисполненных обязательств в размере 497 154 000 рублей» за 267 аппаратов, но позднее от этой части претензий отказалось. Также ведомство требовало с КРЭТ штраф в размере 2,3 млн рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами — 6 640 963,71 рубля, а также среди требований на начальном этапе было расторжение госконтракта. Уточненные исковые требования суд удовлетворил лишь частично, взыскав с КРЭТ неустойку в виде пени в размере 8 440 802,88 рубля.

В суде ответчики заявили, что «истец нарушил срок подписания документов по фактической поставке оборудования», но министерство с этими обвинениями не согласилось.

Напомним, во Владимирской области ситуация с аппаратами ИВЛ обстояла ещё хуже. Там в рамках спонсорской помощи в больницы поступили свыше 100 аппаратов, которые непригодны для использования и давно должны были отправиться на свалку.

Аппараты в обоих случаях планировалось использовать для нужд ковидных пациентов.