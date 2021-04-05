Петропавловск-Камчатский, , 06:54 — REGNUM На Камчатке привился от коронавируса уже 16 321 человек. Оба компонента вакцины «Спутник V» получили в крае 13 854 жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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За прошедшие выходные дни на Камчатке привились от коронавируса 432 человека.

В край доставили ещё 1,2 тыс. доз препарата «Спутник V». На базе ГУП «Камчатфармация» хранится 2090 доз вакцины, которые по мере необходимости будут доставлены в прививочные пункты. Часть из поступившей вакцины направят в отдалённые районы Камчатки пассажирскими авиарейсами или санавиацией. За всё время в регион доставили почти 22 тыс. доз препарата от коронавируса.

Всего в крае работают 23 стационарных и два мобильных прививочных пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной столице за время вакцинации от коронавирусной инфекции хотя бы одну прививку сделали 405 074 человека, сообщили 4 апреля в городском штабе по борьбе с COVID-19. Таким образом, вакцинировано 7,5% от численности постоянного населения Петербурга. Полностью закончил цикл вакцинации 296 101 человек, или почти 5,5% от числа населения.