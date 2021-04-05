Якутск, , 06:56 — REGNUM В Якутии обсуждают жестокое видео — дальнобойщики на грузовиках гонят по дороге двух волков. Животные выскочили на заснеженную трассу между посёлками Солнечный и Эльдикан в Усть-Майском районе республики.

Читайте также: В Екатеринбурге проверят террариум, где погибли рептилии

Один из волков бежал впереди, второй изо всех сил убегал от приближающейся машины. Автор видео со смехом рассказывает, как хищники участвуют «в эстафете».

Второй волк обогнал первого, который уже устал и, судя по комментариям водителя, остался позади без сил.

Погоня продолжалась несколько километров, потом видео обрывается. Чем закончилась «эстафета» — неизвестно.

Погоню опубликовал телеграм-канал sakhapress.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловская природоохранная прокуратура начала проверку по факту гибели животных в екатеринбургском террариуме.