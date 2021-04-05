Пекин, , 06:46 — REGNUM Министерство общественной безопасности Китая направило рабочую группу для проведения расследования на месте крупного дорожно-транспортного происшествия в восточно-китайской провинции Цзянсу, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.

Около часа ночи 4 марта на скоростной автомагистрали Шэньян — Хайкоу столкнулись четыре автомобиля, в результате чего 11 человек погибли и еще 19 получили ранения.

Предварительное расследование показало, что грузовик внезапно пересек ограждение, обозначающее середину дороги, и врезался в пассажирский автобус, в результате чего последний перевернулся, а также произошло заднее столкновение еще двух грузовиков.