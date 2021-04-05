Москва, , 06:44 — REGNUM Причины задержки регистрации «Спутника V» Евросоюзом назвал директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург 5 апреля в интервью РИА Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Гинцбург пояснил, что российская вакцина от COVID-19 представляет собой полноценный коммерческий продукт высоких потребительских свойств. Благодаря им «Спутник V» может составить серьёзную конкуренцию аналогам, которые продвигает в странах Евросоюза европейская бюрократия.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало процедуру последовательной экспертизы российской вакцины от COVID-19 в начале марта текущего года. Ожидается, что в апреле ЕМА направит в Россию специалистов для проверки клинических испытаний и производства «Спутника V».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что облегченная версия вакцины «Спутник V» — «Спутник лайт», по словам Александра Гинцбурга, вдвое снижает риск заражения коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Гинцбург: «Спутник лайт» снизит вероятность заболеть COVID-19 на 50-60%