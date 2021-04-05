Москва, , 06:43 — REGNUM Главная проблема современной России заключается в том, что она не отвечает требованиям новой холодной войны и продолжает пытаться маневрировать там, где это уже невозможно, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Это государство, которое мы сейчас наблюдаем, назовем его машина «Роллс-Ройс» или «Порше», было создано для вхождения в Европу и мир. От того, что вы снабдите его бронированными листами и поставите туда пулемет, из этого не будет сделан современный танк. Практический вопрос, который сейчас стоит, как превратить государство вхождение в государство другого типа», — заявил Кургинян.

По его словам, если этого сейчас не сделать «мягко, но трансформационно», то не будет ничего — ни армии, ни экономического потенциала, ни возможности дать военный отпор, ни самой России и ее обитателей, добавил политолог.

«Такая страшная опасность сейчас нависла над миром и Россией, что пора бы было проснуться внутренне и понять, что конечно, очень нравится этот «Роллс-Ройс» и иногда к нему даже приклеивают два бронированных листа к багажнику. Ну хватит! Потому будет хуже! И менять это нужно сейчас, в считанные месяцы, между прочим до выборов», — подытожило политолог.