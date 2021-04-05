Екатеринбург, , 06:42 — REGNUM В Екатеринбурге садоводы товарищества «Свободный труд» рискуют остаться без дороги с внешним миром. Она проходит через товарищество «Стимул», которое с 16 апреля закрывает проезд по своей территории, пишут СМИ.

По данным Е1.ru, другой дороги у живущих в «Свободном труде» дачников нет. Кругом леса и заборы, транспорту не проехать. Для пешеходов калитка соседнего сада пока открыта, но и её угрожают закрыть. При этом в саду круглосуточно проживают в том числе и пожилые люди.

Отметим, на стороне «Стимула» оказались Ленинский райсуд Екатеринбурга и Свердловский облсуд. Возможно, другое решение примет кассационная инстанция, но садоводы на это не очень надеются.