Ростов-на-Дону, , 06:38 — REGNUM После аварии на Северном водохранилище в Ростове-на-Дону, которая привела к обмелению объекта, продолжается серия экологических акций. Так, в минувшие выходные со дна водохранилища было вывезено ещё 70 тонн мусора.

«За первый субботник с территории было собрано и вывезено порядка 63 тонн отходов, в мероприятиях приняли участие более 200 человек. В рамках субботника, проведённого 3 апреля, собрано и вывезено ещё 70 тонн отходов при участии более 300 человек», — уточнили ИА REGNUM в городской администрации.

Стоит также отметить, что очистка дна водохранилище продолжалась на протяжении всей недели.

ИА REGNUM напоминает, что, по информации министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, в первой экологической акции на Северном водохранилище приняли участие около 150 человек. Со дна было собрано и вывезено семь грузовиков с пластиком, стеклом, покрышками.

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