Москва, , 06:41 — REGNUM Российские нефть и газ не потеряют свою актуальность для всего мира ещё долгое время, сказал в интервью «Российской газете» руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев.

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По мнению специалистов, извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет, газа — более чем на 60 лет. Пополнять запасы углеводородов государство будет за счёт новых разработок в Восточной Сибири, на Ямале и в Арктике.

Евгений Киселёв сказал, что в правительстве обсуждается тема геологических запасов акваторий восточного сектора Арктики, которые составляют 43,7 млрд тонн условного топлива, а извлекаемые — 8,8 млрд тонн. При этом в зону Арктики предполагается включить Охотское море.

«Если кто-то возражает против того, что Магадан — это не север, и Охотское море не север, я предложил бы ему пожить там. Как человек, прошедший районы, приравненные к Северу в Советском Союзе, могу ответственно сказать: ребята, возражаете — приезжайте и поживите.

Мерило эффективности работы геологов России определяется успешностью добывающей отрасли и стабильностью её работы. Она стабильна. Даже ковид нам не очень помешал. Как говорится, мы стабильно даём стране угля. Но не только угля, а ещё нефти, газа, золота, меди, железной руды и прочего», — сказал Киселёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по итогам марта добыча нефти и газового конденсата уменьшилась год к году на 9,3%.