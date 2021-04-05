Ростов-на-Дону, , 06:29 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» будет бороться до конца в каждом матче чемпионата России, чтобы занять более высокое место в турнирной таблице. Об этом после проигрыша «Спартаку» сообщил главный тренер желто-синих Валерий Карпин.

«К чему готовились — делали. Обидно проигрывать, ещё и когда залетают такие голы. Ребята молодцы, могу поблагодарить. <…> Борьба до конца. Хотим оказаться как можно выше. Главное, не терять очки», — отметил наставник.

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов» пока опустился на восьмую строчку в турнирной таблице. В активе команды Валерия Карпина — 37 очков.

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