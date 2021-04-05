Ульяновск, , 06:25 — REGNUM В Ульяновской области взялись «за серьёзное» развитие трудовых ресурсов, планируя сократить уровень безработицы до уровня до пандемийного уровня. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Сергей Морозов.

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По его словам, чтобы восстановить рынок труда, в регионе планируют создать «более гибкое правительство», переформатируя работу органов власти и институтов развития, что позволит оперативно «реагировать на современные вызовы», обеспечить экономическое развитие и улучшить качество жизни жителей.

Кроме того, развитие человеческих ресурсов в регионе планируют выделить «в отдельное стратегическое направление». Этому предшествовал запуск единого координационного центра для профориентационной связи сферы образования и работодателей, преобразования ожидает агентство по развитию человеческого потенциала. В продолжение работы будет пересмотрена работа системы подготовки кадров, учреждений образования и кадровых аппаратов, усилена ответственность министерств «за подготовку трудовых ресурсов в разрезе отраслей».

«Я поставил задачу к июню вернуть рынок труда на допандемийный уровень», — написал Сергей Морозов.

По его словам, главная цель — удовлетворить потребности каждого трудоспособного жителя Ульяновской области, которые включают в себя не только трудоустройство безработных, но поиск работы, которая сделает его удовлетворённым, повлияет на его социальное самочувствие. По мнению губернатора, необходимо предусмотреть соблюдение прав работников и выстраивание внутрикорпоративной политики в организациях.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году президент России Владимир Путин отмечал, что во время пандемии обратились в службы занятости «люди, которые давно уже, на самом деле, не работали, просто мы повысили выплаты по безработице, и люди пришли». В результате всплеск безработицы отмечался во всех регионах.

В марте 2021 года глава государства подчёркивал, что тенденции к восстановлению экономики и деловой жизни России закрепляются, хотя доходы ряда регионов пока нестабильны. В 2020 году регионы получили 280 млрд рублей прямых дотаций и еще 223 млрд рублей специальных бюджетных кредитов. В связи с этим Владимир Путин призвал губернаторам представить анализ финансового состояния регионов и выработать решения для обеспечения стабильности местных финансов.

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