Москва, 5 апреля, 2021, 06:15 — ИА Регнум. Строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМа) начнут подразделения Пятой отдельной бригады Железнодорожных войск ВС России. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Выходить на заданный участок общей протяжённостью 340 км пятая бригада начинает с 5 апреля. На строительство второй ветки БАМа выйдут все десять бригад Железнодорожных войск. Участок определён от станции Улак до станции Февральск.

Модернизация Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской магистрали входит в программу развития РЖД до 2025 года, которая была утверждена правительством РФ в 2019 году. В рамках программы поставлены задачи по развитию скоростного движения и инфраструктуры, повышению транспортной мобильности, расширению сети высокоскоростных магистралей. В феврале 2020 года в РЖД был разработан план ускоренной модернизации БАМа и Транссибирской магистрали, где были намечены 212 приоритетных участков. Благодаря плану сроки реализации проекта по развитию РЖД планируется сократить как минимум на один год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин конкретизировал планы по расширению и модернизации БАМа и Транссиба.