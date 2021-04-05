Москва, , 06:04 — REGNUM Все разговоры о защите климата нужны для того, чтобы запретить развитие странам периферийного капитализма во имя нового порядка на руинах России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Далее начинается климат. Вы кто? Вы люди, губящие планету, вы изуверы, адские псы, которые хотят погубить человечество. А мы его спасаем при помощи «зеленых» технологий. Опять же, что это за технологии? Это бредовые технологии, связанные только с тем, чтобы запретить развиваться всем развивающимся странам. Мир надо опустить, периферия должна перестать развиваться. Все периферия человечества. Это главная идея», — заявил политолог.

В этой связи возникает идея, что кто-то должен стать «строительной жертвой» на алтарь этого нового порядка. Этой жертвой должна стать Россия. И если это так, то не стоит вопрос о том, чтобы каким-то образом маневрировать и договариваться, потому что никто на самом деле ни о чем договариваться не хочет.

«Хотят положить разрушенное государство, которое растопчут в фундамент нового устройства мира, а устройство мира чудовищное», — подытожил политолог.