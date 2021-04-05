Москва, 5 апреля 2021, 06:04 — REGNUM Все разговоры о защите климата нужны для того, чтобы запретить развитие странам периферийного капитализма во имя нового порядка на руинах России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
В этой связи возникает идея, что кто-то должен стать «строительной жертвой» на алтарь этого нового порядка. Этой жертвой должна стать Россия. И если это так, то не стоит вопрос о том, чтобы каким-то образом маневрировать и договариваться, потому что никто на самом деле ни о чем договариваться не хочет.