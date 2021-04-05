Москва, 5 апреля 2021, 06:00 — REGNUM Созванная президентом США Джо Байденом «Лига демократий» есть ни что иное, как попытка заместить ООН с целью уничтожения Ялтинского миропорядка, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, этот новоявленный Союз Демократий будет абсолютно тоталитарным, где США будут действовать так, как им надо, а все остальные «демократии» будут действовать так, как хотят США. Отдельной темой здесь становится НАТО, поскольку уже идут разговоры о том, в организацию могут начать принимать страны с неразрешенными территориальными конфликтами. Под это определение попадают Грузия, Молдавия и Украина, в частности.