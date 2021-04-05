Москва, , 06:00 — REGNUM Созванная президентом США Джо Байденом «Лига демократий» есть ни что иное, как попытка заместить ООН с целью уничтожения Ялтинского миропорядка, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«А не кажется ли вам, моя смелая гипотеза, что это постепенный отказ от Ялтинского мира, в котором существует Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности. Не кажется ли вам, что это Съезд Демократий окажется новой Лиги Наций против Тройственного Союза? И что опять это будут делать они, потому что им так это надо?», — заявил политолог.

По его словам, этот новоявленный Союз Демократий будет абсолютно тоталитарным, где США будут действовать так, как им надо, а все остальные «демократии» будут действовать так, как хотят США. Отдельной темой здесь становится НАТО, поскольку уже идут разговоры о том, в организацию могут начать принимать страны с неразрешенными территориальными конфликтами. Под это определение попадают Грузия, Молдавия и Украина, в частности.

«Мы их возьмем и тогда окажется, что всюду, где есть вы — в Крыму и везде, это вы оккупировали части территории НАТО со всеми вытекающими отсюда последствиями», — отметил эксперт.