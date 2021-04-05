Ульяновск, , 05:58 — REGNUM В Ульяновской области планируют сократить уровень безработицы до уровня, который был в регионе до пандемии коронавируса. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Сергей Морозов.

Глава региона напомнил, что президент страны поставил задачу восстановления рынка труда, которое зависит от роста деловой активности, инвестиций и капиталовложений в рабочие места.

«Я поставил задачу к июню вернуть рынок труда на допандемийный уровень», — сказал Сергей Морозов.

По данным властей на 1 апреля, Ульяновская область вошла в тройку регионов-лидеров Поволжья в части сокращения уровня безработицы и в целом по данному показателю. По информации на 1 апреля (по методологии МОТ): в регионе безработица составила 4,7%, в то время как в округе — 5%, в России — 5,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин отмечал, что во время пандемии обратились в службы занятости «те люди, которые давно уже, на самом деле, не работали, просто мы повысили выплаты по безработице, и люди пришли». В результате рост безработицы регистрировался во всех регионах.