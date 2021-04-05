Сеул, , 05:53 — REGNUM Производство смартфонов прекращает южнокорейская компания LG. Об этом 5 апреля сказано в заявлении пресс-службы компании.

Отмечается, что решение было принято руководством компании с целью сосредоточить усилия и ресурсы в других сферах. В частности, речь идёт о производстве компонентов для электромобилей, робототехнике, а также о разработке решений для бизнеса, платформ и сервисов.

Поясняется, что стратегическое решение связано с высокой конкуренцией в секторе производства мобильных телефонов. По данным агентства Yonhap, производство мобильных телефонов LG стало убыточным уже в 2015 году, а в 2020 году общая сумма убытков в этом секторе достигла 4,4 млрд долларов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что китайская компания Huawei постарается компенсировать потери от сокращения производства смартфонов за счёт расширения выпуска других потребительских устройств, включая ноутбуки, телевизоры, умные часы и планшеты.

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