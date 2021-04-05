Сургут, Югра, , 05:52 — REGNUM Для дачников Сургута снизили тариф на вывоз твёрдых бытовых отходов в два раза. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с отходами АО «Югра-Экология».

Напомним, ранее норматив на одного человека составлял для сургутских дачников 5,256 кубометра твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в год и делился на 12 месяцев. Плата для собственников дачных участков составляла 308,78 рублей в месяц. Сургутянам, владеющим дачными участками, вывоз мусора обходится от 650 рублей в месяц и выше.

Сейчас норматив сократился до 2,2 кубометра ТКО в год, а оплата будет составлять 130 рублей. Собственникам дачных участков Сургута будет произведён перерасчёт платы с января по март 2021 года. Новые суммы потребители увидят в квитанциях за апрель, отмечают в АО «Югра-Экология».

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