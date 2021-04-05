Ульяновск, , 05:39 — REGNUM В Ульяновской области число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло почти 51 тысячи. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По оперативным данным, за сутки в Ульяновской области предварительно выявлено 94 носителя коронавируса — всего с начала пандемии официально подтверждено 51 212 случаев заражения SARS-СoV-2.

По данным оперативного штаба России на 4 апреля, в регионе вылечились 47 933 пациента с коронавирусом, вылечились 998 человек, в том числе за сутки умерли пять жителей.

Отметим, что 1 апреля в Ульяновской области стартовала акция всероссийского проекта «Добро в село», в рамках которого пациенты получили консультации ведущих медицинских специалистов Ульяновска, а волонтеры-медики провели уборку территории фельдшерско-акушерского пункта и организовали подворный обход пациентов.