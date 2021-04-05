Владивосток, , 06:00 — REGNUM В Приморье 5 апреля потушили 12 природных пожаров, также зафиксированы 148 термических аномалий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

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На землях лесного фонда потушили три пожара общей площадью 39,5 га — в Партизанском, Пограничном районах и в Артёмовском городском округе. Было задействовано 24 специалиста краевых учреждений «Приморская авиабаза» и «Приморское лесничество» и пять единиц техники.

На землях Минобороны отмечены два пожара общей площадью 20 га. Их тушили 14 специалистов военного лесничества и две единицы техники.

Семь пожаров общей площадью 1144 гектара действовали на территориях Хасанского, Кавалеровского, Пожарского районов, Октябрьского и Ханкайского округов. Для их ликвидации привлекли 51 специалиста лесопожарной и парашютно-десантной пожарной служб Приморской авиабазы и девять единиц техники.

С начала года на землях лесного фонда было зарегистрировано 17 лесных пожаров на площади около 318 га. На землях Министерства обороны зарегистрированы четыре лесных пожара на площади более 26 га, в Хасанском районе — пять пожаров общей площадью 137 га, на землях иных категорий — 43 пожара на площади 8633,5 га.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил Сводный план тушения лесных пожаров. Республика готовится к пожароопасному периоду, который ежегодно начинается в апреле, и введению особого противопожарного режима.