Петропавловск-Камчатский, , 05:36 — REGNUM На Камчатке по итогам марта увеличилась рождаемость. За прошедший месяц в крае появились на свет 293 ребёнка, в феврале — 227, а в марте 2020 года — 265, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Кузьма Петров-Водкин. Мать и дитя (фрагмент). 1927

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Вместе с тем в крае увеличилось число браков и разводов. В марте на Камчатке было зарегистрировано 220 браков, в феврале — 174, а в марте 2020 года — 182. Приняли решение развестись в марте 166 семейных пар, в феврале разводов было зарегистрировано 153, а в марте 2020 года — 150.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области за неполные два месяца на свет появились три тройни. Для сравнения донской губернатор Василий Голубев привёл данные 2020 года, когда за все 12 месяцев на Дону родилось две тройни.