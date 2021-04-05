Москва, , 05:35 — REGNUM Мир вернулся к новому идеологическому противостоянию, где «демократизм» выступает за уничтожение «авторитаризма» в пользу исламизма и прочих форм архаики, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Самое это определение «демократические» государства и «авторитарные» мне лично представляется гораздо более серьезным, чем принято считать. Во-первых, это возвращение в эпоху идеологий. Нам все время говорили, что не может быть холодной войны, потому что… нет двух систем — коммунизма и капитализма. Так вот, теперь есть она [демократизм и авторитаризм], мы ее уже получили», — заявил Кургинян.

По его словам, под «авторитарными» государствами Запад понимает модернистские режимы и страны, которые лучше или хуже развиваются в рамках классического капиталистического уклада и кое-как ведут свои народы к какому-то условному процветанию. Теперь это все становится не нужно Западу.

«Как только исчезают авторитарные, как они их называют, государства на Ближнем Востоке и в других частях земного шара, там где хотят развиваться и погасить архаику, сразу начинает развиваться архаика во всех ее видах… Это же всюду происходит: нет единой Ливии, всюду племенная распря, нет единой Сирии, нет и не будет единого Ирака», — продолжил эксперт.

На этом фоне образуется единый грызущийся друг с другом мир племенного хаоса, который выгоден Западу как территория неразвития.

«То есть оказывается, что уже один этот тезис «мы движемся от мира авторитаризма в сторону мира демократии» — это возвращение к бинарному идеологическому миру, то есть миру холодной войны, запихивание в эту холодную войну извне России и Китая, которые ни в коей мере не хотят делать ничего подобного и изумляются», — отметил Кургинян.