Тюмень, , 05:28 — REGNUM В Тюмени перед судом предстанут трое граждан, которых обвиняют в хищении 13 млн рублей у организаций из Екатеринбурга и Уфы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Обвиняемые создали дубликат сайта с объявлениями о грузоперевозках. Они меняли от имени заказчика маршрут. Не подозревающие подвоха водители привозили грузы в Тюмень и Тюменский район. Там злоумышленники разгружали фуры и сами реализовали похищенное.

Полицейские установили четыре эпизода хищений на 13 млн рублей. Дело почасти 4статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере») направлено в суд для рассмотрения по существу.