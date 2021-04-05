Ухань, Китай, , 05:19 — REGNUM Археологи обнаружили руины древнего участка стены и рва возрастом 5200 лет в центральной китайской провинции Хубэй, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.

Руины были найдены на стоянке Фэнхуанцзуй, расположенной в городе Сянъян, после более чем семимесячных раскопок. Археологи полагают, что останки относятся к нескольким культурным фазам китайской истории, возраст которых колеблется от 3900 до 5200 лет.

Стоянка Фэнхуанцзуй — это стоянка неолитического города на площади примерно около 140 тыс. кв. метров. Совместная археологическая группа начала раскопки на этом месте в августе прошлого года на площади более 450 кв. метров.

Раскопки подтвердили существование древних городских стен и рва, а также их структуру, сказал один из ведущих археологов из команды раскопок Шань Сивэй.

«Основываясь на стиле строительства и найденных предметах, мы полагаем, что в прошлом это место было региональным центром, а также выполняло важные военные функции», — добавил Шань.

Помимо участка стены и рва, они также обнаружили остатки некоторых домов, ямы, рвы, могилы, гробы и керамику.