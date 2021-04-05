Благовещенск, , 05:16 — REGNUM В Приамурье за прошедшую неделю было выявлено 145 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 16 человек (днём ранее — у 18), за весь период пандемии — у 21 957, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Наибольшее число носителей коронавируса за последние семь дней было выявлено в областной столице — Благовещенске — 58 человек, на втором месте Свободный — 23, на третьем Мазановский район — 8.

Среди всех вновь выявленных инфицированных SARS-CoV-2 ОРВИ болеют 66%, пневмонией — 32%, бессимптомно переносят заболевание всего 2%.

В Приамурье за всё время провели уже более 939 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за неделю в области скончались от COVID-19 16 человек, за последние сутки — три. За весь период пандемии в Приамурье умерли 252 носителя коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, известный российский актер Станислав Дужников был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Об этом 4 апреля сообщила журналистам бывшая жена Дужникова Кристина Бабушкина.