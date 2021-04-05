Якутск, 5 апреля, 2021, 05:05 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев 5 апреля подписал указ о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития здравоохранения в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Александр Дейнека. Лыжники (фрагмент). 1931

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Согласно подписанному документу, 2021−2030 годы в Якутии объявлены десятилетием здоровья.

«Главной задачей десятилетия здоровья является вхождение Якутии в «клуб 80+» — регионов с наибольшей общей продолжительностью жизни. Наши усилия будут направлены на создание максимально благоприятной и здоровой среды для жизни, на дальнейшее повышение качества и доступности медицинской помощи», — пояснил Айсен Николаев.

Глава республики дал ряд соответствующих поручений правительству, минздраву Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, самый опасный возраст жителей России, когда они находятся в зоне риска и могут заболеть — 35−54 года. В этот период люди уделяют наименьшее внимание своему здоровью, показало исследование Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).