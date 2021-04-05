Москва, , 04:51 — REGNUM Индекс ультрафиолетового излучения (УФ) достигнет опасных для людей показателей уже в мае, а на юге России к концу апреля. Об этом 5 апреля сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Специалист пояснил, что ультрафиолетовое излучение становится тем опаснее, чем выше в небе находится солнце. Пока солнце поднимается невысоко, поэтому Вильфанд дал совет жителям России наслаждаться солнечными лучами до конца апреля. Апрельское солнце, по словам эксперта, безопасно, полезно, в нём «мало ультрафиолета» и под ним можно получить хороший загар без риска получить солнечные ожоги.

Считать индекс УФ специалисты Гидрометцентра начнут примерно с середины мая, а в Южном федеральном округе с конца апреля. Прогнозы УФ-облучённости составляются с 2020 года и позволяют жителям РФ сообщить об опасности пребывания под прямыми солнечными лучами без дополнительной защиты для глаз и кожи. Уровень УФ-излучения измеряется по шкале от 1 до 11, где 1 — низкий уровень излучения, а 11 экстремальный. При значениях от 3 до 7 (средний уровень) рекомендовано носить головной убор и одежду с длинными рукавами, а в полдень оставаться в тени. При уровне УФ-излучения от 8 и более (очень высокий уровень) рекомендуется пережидать полуденное время в помещении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предстоящим летом в ряде регионов России ожидается засуха.

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