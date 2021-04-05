Якутск, , 04:52 — REGNUM Пророчество об «очень зависимом мэре» Якутска «сбывается на глазах», считает один из кандидатов на должность городского главы Виталий Обедин, набравший значительное количество голосов и занявший второе место на прошедших 28 марта выборах.

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«Назначение Руслана Михайлова — человека из команды Айсена Николаева — руководителем аппарата мэрии, говорит о том, что особой свободы Евгению Григорьеву никто оставлять не собирается. Руководитель аппарата — серый кардинал мэрии. Он курирует всё: и кадровые вопросы, и организационную деятельность и даже взаимодействия с медиа. На такую должность можно поставить либо человека, которому целиком доверяешь, без амбиций, тихого и исполнительного, либо того, кого скажут — если не можешь отказать.

Так что пророчество пресс-секретаря об «очень зависимом мэре» сбывается на глазах», — написал в своём телеграм-канале Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, в мэрии Якутска 5 апреля прошли кадровые назначения.