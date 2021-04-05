Брюссель, , 04:27 — REGNUM Ситуацию вокруг Украины и вопрос о предполагаемую «военной активности» России обсудят на ближайшем заседании главы МИД 27 стран Евросоюза. Об этом 5 апреля заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своём Twitter.

Боррель сообщил о своей телефонной беседе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также о своей озабоченности «российской военной активностью» вокруг Украины. Эта тема, по словам Борреля, будет обсуждаться на предстоящем совещании глав МИД ЕС с участием Кулебы.

Представители западных стран неоднократно выражали обеспокоенность ситуацией в Донбассе в связи с заявлениями украинских военных о наращивании Россией военного потенциала вдоль границы с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины, а перемещение российских войск внутри страны не угрожает соседним государствам, а следовательно, не может являться причиной для беспокойства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя Донецкой Народной Республики Майю Пирогову.

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