Пекин, , 04:14 — REGNUM Бывший статусный партийный руководитель Китая попал под следствие в связи с подозрениями в коррупции, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.

Бывший секретарь группы ведущих партийных членов и председатель компании China North Industries Group Corporation Limited Инь Цзясю находится под следствием по подозрению в серьезных нарушениях партийных дисциплинарных правил и законов, сообщил в воскресенье главный орган страны по борьбе с взяточничеством.

Расследование было начато Центральной комиссией Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссией. Подробности не сообщаются, но как правило, подобные обвинения означают получение взяток, гедонизм или развратное поведение.