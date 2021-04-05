Нанкин, Китай, , 04:11 — REGNUM Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в восточно-китайской провинции Цзянсу, в результате чего 11 человек погибли и 19 получили ранения, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.

Авария произошла около часа ночи 4 апреля на скоростной автомагистрали Шэньян — Хайкоу, когда грузовик пересек ограждение посередине дороги и врезался в пассажирский автобус, в результате чего последний перевернулся. Далее произошло заднее столкновение еще двух грузовиков.

Раненые были отправлены в больницу. Предварительное расследование показало, что пассажирский автобус курсировал между Шанхаем и уездом Гуаньюнь города Ляньюньган провинции Цзянсу.

Когда произошла авария, грузовик не был перегружен. Ведется дальнейшее расследование.