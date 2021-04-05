Якутск, 5 апреля 2021, 04:08 — REGNUM В мэрии Якутска 5 апреля прошли кадровые назначения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.
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Так, вступивший в должность 2 апреля новый глава Якутска Евгений Григорьев назначил Руслана Тимофеева своим заместителем — руководителем аппарата городской мэрии.
А его предшественник — руководитель аппарата администрации Якутска Алексей Корнилов теперь будет заместителем главы по развитию территорий.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 2 апреля состоялось торжественное вступление в должность главы городского округа Евгения Григорьева («Единая Россия»).