Якутск, 5 апреля, 2021, 04:08 — ИА Регнум. В мэрии Якутска 5 апреля прошли кадровые назначения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

Yakutskcity.ru Мэря Якутска Евгений Григорьев

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Так, вступивший в должность 2 апреля новый глава Якутска Евгений Григорьев назначил Руслана Тимофеева своим заместителем — руководителем аппарата городской мэрии.

А его предшественник — руководитель аппарата администрации Якутска Алексей Корнилов теперь будет заместителем главы по развитию территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 2 апреля состоялось торжественное вступление в должность главы городского округа Евгения Григорьева («Единая Россия»).