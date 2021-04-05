Пекин, , 04:06 — REGNUM Китайская сверхкрупная машина для бурения тоннелей сошла с производственной линии в восточно-китайской провинции Цзянсу, сообщает 3 апреля агентство Синьхуа.

Машина, получившая название Xingye, имеет длину 130 метров и весит около 4500 тонн. Она была разработана дочерней фирмой Китайской коммуникационной строительной компании.

Оснащенный рядом инновационных технологий, аппарат может собирать сегменты во время туннелирования, что значительно повышает его эффективность работы.

По словам ее разработчика, машина будет введена в эксплуатацию в рамках проекта строительства скоростной автомагистрали в южно-китайской провинции Гуандун.