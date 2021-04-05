Пекин, , 04:03 — REGNUM Согласно официальному заявлению, на 23 мая запланирован единый призывной экзамен на гражданские должности в китайских вооруженных силах, сообщает 3 апреля агентство Синьхуа.

В этом году за набор отвечает Отдел политической работы Центрального военного совета КНР. Абитуриенты могут зарегистрироваться на экзамен через официальный сайт «Military Talent Net» в период с 7 по 13 апреля.

Механизм и процедура набора персонала будут усовершенствованы в этом году с усилением надзора, отмечается в заявлении.