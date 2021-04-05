Москва, 5 апреля, 2021, 04:01 — ИА Регнум. Общий прирост численности населения наблюдался в 2018—2020 годах в 21 регионе России. Об этом 5 апреля свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, основанного на данных Росстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Люди

Население России за период с 2018 по 2020 год включительно уменьшилось на 711 тыс. человек, что составляет 0,5% от общей численности населения страны. При этом наибольший прирост численности наблюдался в Севастополе (16,8%), Ингушетии (5,6%), Ленинградской области (4,3%). Наибольший демографический спад отмечался в Тамбовской (3,8% убыли населения) и Магаданской областях (3,5% убыли населения).

В количественном выражении наибольший прирост населения зафиксирован в Московской области (206,9 тысячи человек), Москве (148,8 тысячи человек), Краснодарском крае (83,7 тысячи человек). Минимальный прирост населения отмечается на Чукотке (220 человек). Миграционный прирост населения наблюдался в 31 регионе России, а естественный прирост — в 17 субъектах РФ, из которых лидером стал Дагестан (91,2 тысячи человек).

Регионами с наибольшей убылью населения в абсолютном выражении стали Саратовская область (-66,5 тысячи человек), Кемеровская область (-60,9 тысячи человек), Нижегородская область (-56,9 тысячи человек).

По прогнозам аналитиков, в 2021 году население России продолжит сокращаться, основной причиной демографического спада стало социальное неблагополучие семей на фоне негативных последствий пандемии COVID-19. Влияние окажет и эффект демографической ямы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о сохранении тенденции к снижению численности населения в России в ближайшие десять лет. Остановка убыли населения и выход к 2030 году к устойчивому росту численности жителей РФ была названа одной из важнейших задач властей страны.