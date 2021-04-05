Пекин, , 03:59 — REGNUM Китай установил минимальные требования к часам сна для детей и подростков, чтобы побороть проблему недостатка сна, способную ухудшить их рост и развитие, сообщило Министерство образования КНР.

Учащиеся начальных классов должны спать не менее 10 часов в день, в то время как учащиеся средних и старших классов должны спать не менее девяти и восьми часов в день соответственно, сказал чиновник министерства Лю Юган.

Рекомендуемое время отхода ко сну для учащихся также было указано: не позднее 9:20 вечера для учащихся начальной школы, 10:00 вечера для учащихся средней школы и 11:00 вечера для учащихся средней школы.

Согласно опросу, проведенному в 10 провинциальных регионах страны, средняя продолжительность сна учащихся начальной школы составляет 9,5 часа в день, а учащихся средней школы — 8,4 часа, сказал Лю, отметив, что чрезмерная нагрузка на учебную программу повлияла на сон некоторых учащихся.

«Домашние задания, консультации вне кампуса и видеоигры должны освободить место для качественного сна студентов», — сказал чиновник.

Согласно циркуляру, органы образования развернут технические средства для обеспечения того, чтобы несовершеннолетние не могли играть в видеоигры с 10:00 вечера до 8:00 утра.