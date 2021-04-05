Сергиев Посад, Московская область, , 03:48 — REGNUM В арбитраж Московской области в один день от банка «Авангард» поступило два банкротных иска, адресованных стеклотарным заводам. Дела пока к производству не приняты, передает ИА REGNUM.

Иски поданы в один день — 2 апреля. Сумма задолженности не сообщается, оба предприятия связаны между собой через собственника.

Первым ответчиком выступает ООО «Великодворский стеклотарный завод». По данным ЕГРЮЛ, предприятие создано в марте 2015 года. Его уставный капитал составляет 5 млн рублей. Директор с марта 2021 года — Владимир Колонин. Средняя численность работников на 2020 год превышала 300 человек. Владелец 99,9% доли — ООО «Кингисеппский стекольный завод», принадлежащий компании «Нептун эдженси лимитед» (Белиз).

Ответчиком во втором деле является ООО «Сергиево-Посадский стеклотарный завод», созданное в апреле 2009 года. Оно на 99,9% принадлежит всё тому же ООО «Кингисеппский стекольный завод» из Ленинградской области. На предприятии работают более 400 человек. Директор с января 2021 года — Евгений Бредихин.

Вероятно, причиной обращения послужили долги по кредитным договорам. Ранее все три предприятия и банк были участниками судебного спора по кредитам от 2013−2015 годов.