Анадырь, , 03:49 — REGNUM Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев 5−6 апреля посетит Чукотку с рабочей поездкой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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5 апреля в Юрий Трутнев ознакомится с ходом реконструкции аэропорта в Певеке, строительством ВЛ 110 Певек — Билибино и работой плавучей атомной теплоэлектростанции, модернизацией городских инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, реконструкцией морского торгового порта.

6 апреля полпред будет работать в Анадыре — посетит тепловую электростанцию, ознакомится с реализацией инвестпроектов резидентов ТОР «Чукотка».

В завершение поездки Трутнев проведёт совещание о ходе реализации инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, строители планируют запустить железнодорожный мост Нижнеленинское — Тунцзян, который соединит Россию и Китай, 1 августа 2021 года, сообщил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.