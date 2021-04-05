Хабаровск, , 03:32 — REGNUM Сообщения о минировании получили все школы города Хабаровска. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба администрации города.

Информация о минировании была обнаружена в 08:00 по местному времени, сообщения были разосланы одновременно во все 70 школ Хабаровска. В настоящее время во всех образовательных учреждениях идёт эвакуация. Всего в школах Хабаровска обучаются около 65 тысяч школьников, однако у многих занятия ещё не начались. Число эвакуированных уточняется.

Отмечается, что администрации школ будут самостоятельно принимать решение, куда разместить учащихся. Возможно, школьников отправят по домам.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации сотрудников мэрии Екатеринбурга после получения сообщения о минировании здания.

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