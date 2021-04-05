Саратов, 5 апреля, 2021, 03:29 — ИА Регнум. Завод из Саратовской области проиграл многомиллионный спор банку, который лишен лицензии в 2020 году. Саратовский арбитраж удовлетворил иск «НВКБанка» к АО «Энгельсский литейный завод», которое работает в сфере производства автобусов и троллейбусов. Решение о взыскании порядка 380 млн рублей еще может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Троллейбус

Дело слушалось с ноября 2020 года.

Решением судьи Козиковой с завода взысканы долги и пени по пяти кредитам, выданным в 2018—2019 годах. По первому в целом взыскано более 62,981 млн рублей, по второму — свыше 115,085 млн рублей, третьему — 77,368 млн рублей, четвертому — 11,368 млн рублей и пятому — 113,99 млн рублей.

Также ответчик должен компенсировать банку расходы по оплате госпошлины — 200 тыс. рублей.

Предприятие-ответчик было создано в 2015 году. В арбитраже к нему на сегодня есть не до конца рассмотренный банкротный иск, поданный частным предпринимателем. В основе спора лежит долг в 350 тыс. рублей. Дело начнут разбирать 14 апреля 2021 года.