Южно-Сахалинск, , 03:23 — REGNUM На Сахалине берег Татарского пролива в районе села Яблочное усыпало селедкой.

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Местные жители пересылают в мессенджерах видео и фото, на которых видно как море выбросило на берег сельдь. Местные жители собирают рыбу.

Сообщается, что это обычное явление для этого времени года — рыба идёт на нерест и близко подходит к берегу.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине несмотря на предупреждения спасателей рыбаки продолжают выходить на лёд. В понедельник 5 апреля в 16 км от села Охотское в Корсаковском районе от берега оторвало льдину с 30 рыбаками.