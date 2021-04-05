Пекин, , 03:22 — REGNUM Министерство по делам ветеранов Китая запустило платформу государственных услуг, чтобы помочь найти родственников неопознанных мучеников, сообщает агентство Синьхуа.

Подробности о 100 мучениках были обнародованы на платформе в попытке получить дополнительную информацию об их семьях. Платформа нацелена на мобилизацию всего общества в поиске семей героев войны, информация о которых не прослеживается достаточно подробно на протяжении многих лет.

Министерство также продвигает программы по опознанию неопознанных мучеников и их родственников с помощью современным технических средств.