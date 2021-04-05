Южно-Сахалинск, , 03:16 — REGNUM На Сахалине несмотря на предупреждения спасателей рыбаки продолжают выходить на лёд. В понедельник 5 апреля в 16 км от села Охотское в Корсаковском районе от берега оторвало льдину с 30 рыбаками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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В ведомстве отметили, что рыбаки самостоятельно покидают льдину. Тем не менее к месту происшествия направлены спасатели и техника.

Жителей Сахалина заранее предупреждали, что в восточной части залива Мордвинова под влиянием отжимного ветра, ожидается отрыв прибрежного льда от берега и вынос его в открытое море.

Как сообщало ИА REGNUM, двух человек спасли с льдины на озере Ломпадь в Людиново Калужской области 3 апреля в 15:20.